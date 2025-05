Addio a Michael McStay, star di Doctor Who e Coronation Street

SFIORATO IL RUOLO DI JAMES BOND

Nato nel 1933 in Essex, nel Regno Unito, McStay aveva raggiunto la fama grazie al ruolo del Sergente Perryman nella serie tv poliziesca No Hiding Place. Aveva poi recitato in film come il thriller Rapina al treno postale di Peter Yates del 1967 e The Stick Up del 1977. In televisione era invece apparso negli episodi delle serie tv The Black Arrow, Park Ranger, A Spy at Evening, EastEnders e Ted and Alice, mentre nel 1976 l’attore aveva interpretato lo sfortunato zoologo Derek Moberley in due episodi di Doctor Who. McStay era stato inoltre in lizza per il ruolo di James Bond dopo l’abbandono di Sean Connery, ma aveva precisato di non avere rimpianti per non aver accettato l’incarico. La sua ultima apparizione, nei panni di Alan Hoyle (un ruolo ereditato da John Woodvine al ritorno del personaggio nel 2011) riguarda la soap opera Coronation Street.