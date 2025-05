Olly, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo il tour nei club, martedì 2 e giovedì 4 settembre l’artista sarà in concerto sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro di Milano

Olly, la possibile scaletta di Padova

Giovedì 22 e venerdì 23 maggio l’artista chiuderà il suo tour nei club con un doppio appuntamento a Padova. Stando a quanto riportato su Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: via Tassinari,1, 35136, Padova. Al momento Olly (FOTO) non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sulla scaletta. Queste le canzoni eseguite alla prima data del tour:

Intro

È festa

L’anima Balla

Una Vita

A squarciagola

Quei ricordi là

Bianca

L’amore va

Polvere

Un’altra volta

Paranoie

La lavatrice si è rotta

Ho voglia di te

Fammi morire

Scarabocchi

Noi che

A noi non serve far l'amore

I Cantieri del Giappone

Per due come noi

Balorda nostalgia

Il campione

Devastante

Menomale Che C'è Il Mare