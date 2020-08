Elizabeth Debicki sarà Lady D nelle stagioni 5 e 6 di The Crown

L’attrice 29enne interpreterà la compianta Principessa del Galles nelle ultime due stagioni della serie tv sulla famiglia reale

Elizabeth Debicki interpreterà Lady D in “The Crown”, la serie televisiva di successo incentrata sulla famiglia reale britannica. L’attrice australiana è stata scelta per vestire i panni della scomparsa Principessa del Galles nella quinta e sesta stagione della serie ideata da Peter Morgan. La 29enne sarà così uno dei volti più iconici del prodotto di Netflix: bionda con gli occhi azzurri, proprio come la compianta mamma dei principi Wiliam e Harry, Elizabeth Debicki succederà nel ruolo a Emma Corrin, la quale aveva interpretato Diana da giovane nella quarta stagione (quella in uscita).

CHI È ELIZABETH DEBICKI? LA CARRIERA DELLA NUOVA LADY D: Elizabeth Debicki è nata a Parigi il 24 luglio 1990. Suo papà è polacco, mentre sua mamma è australiana e proprio nella terra dei canguri ha vissuto dall’età di cinque anni. È cresciuta a Melbourne, appassionandosi fin da piccola al ballo e al teatro. La sua carriera decollò nel 2011, quando venne scelta dal regista Baz Luhrmann per interpretare Jordan Baker nel film “Il Grande Gatsby” accanto a Leonardo DiCaprio. Successivamente è stata ammirata nella serie tv di sei episodi “The Night Manager”, in “Macbeth” e nel blockbuster “Guardiani della Galassia Vol. 2”, prima di un 2018 molto intenso in cui uscì al cinema con tre film: “The Cloverfield Paradox”, “Widows – Eredità criminale” e “Vita & Virginia”. Lo scorso anno interpretò Berenice Hollis in “The Burnt Orange Heresey”, l’adattamento del romanzo “Il quadro eretico” diretto dall’italiano Giuseppe Capotondi. Elizabeth Debicki è attesa nelle sale italiane il prossimo 26 agosto, perché è una delle protagoniste di “Tenet”, il nuovo film di Christopher Nolan.