The Crown: confermata la sesta e ultima stagione della serie Netflix

Novità in casa Netflix. La piattaforma di streaming ha annunciato a sorpresa la realizzazione della sesta e ultima stagione della serie TV dedicata ai reali britannici.

The Crown: cambio di programma per la serie TV

The Crown è una delle serie TV più popolari di Netflix. Anno dopo anno le vicissitudini regali hanno fatto centro nel cuore del pubblico e della critica che hanno apprezzato le prime tre stagioni che hanno visto come protagoniste Claire Foy nelle prime due e Olivia Colman nella successiva.

Inizialmente, il progetto iniziale avrebbe previsto sei stagioni, divenute poi cinque in corso d'opera, tuttavia poche ore fa l’account Twitter ufficiale di Netflix UK & Ireland ha sorpreso tutti annunciando il ritorno al progetto originario e quindi alla conclusione con la sesta stagione, questo il messaggio: “Novità dal palazzo: possiamo confermarvi che ci sarà la sesta e ultima stagione della serie The Crown, in aggiunta alle cinque già annunciate”.

Nel giro di poco tempo il tweet ha conquistato i principali media internazionali contando al momento più di 9.300 like e oltre 2.600 retweet.