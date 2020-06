Le storie dei reali di Buckingham Palace, del passato e del presente, sono fonte d’ispirazione per numerosi programmi televisivi dedicati ai Windsor e ai loro antenati. La vita della regina Victoria, di Enrico VIII o Elisabetta I appassionano il pubblico, ma c’è anche chi è interessato a versioni meno realistiche e con personaggi immaginari e stravaganti come in "The Royals"