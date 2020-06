Alessandra Mastronardi, tutti i ruoli nei film e nelle serie tv

Napoletana classe 1986, Alessandra Mastronardi esordisce come attrice nel 1998 con la miniserie tv “Amico mio 2”, cui seguono diverse altre produzioni televisive: “Un prete tra noi 2”, “Lui e lei 2”, “Un medico in famiglia 3”. Contemporaneamente, prende parte ad alcuni film per la tv e anche a qualche produzione cinematografica, fino a quando - grazie a “I Cesaroni” - raggiunge il successo. E dà il via ad una carriera (anche) internazionale