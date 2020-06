"Si muore solo da vivi", il film su Sky On Demand

Il film, opera prima di Alberto Rizzi, è disponibile su Sky On Demand da venerdì 19 giugno. Per il suo primo lungometraggio, il regista sceglie una commedia romantica che parla di amore, amicizia e seconde occasioni. Nel cast Alessandro Roja, Neri Marcoré, Alessandra Mastronardi. I due attori si raccontano a Sky Tg24

LA TRAMA DEL FILM

Ambientato nella provincia Emiliana, “Si muore solo da vivi” racconta la storia di Orlando (Alessandro Roja), quarantenne svogliato ed ex-musicista ormai fallito, che passa le sue giornate lontano da tutti, in una baracca sulle sponde del Po. Il terremoto del 2012 rappresenterà per Orlando una seconda occasione che lo costringerà a rimettere insieme i pezzi della sua vita. Amore e amicizia busseranno improvvisamente alla sua porta. Ci saranno i nipoti di cui prendersi cura, Chiara (Alessandra Mastronardi), l'eterno amore perduto e sempre ricercato e soprattutto la sua vecchia band “Cuore aperto” da rimettere in piedi. Orlando riprenderà in mano la sua vita e capirà quanto sia importante vivere le cose fino in fondo senza arrendersi mai.