The Crown 5, produzione in pausa: ecco la data prevista di uscita

Ci sarà una lunga pausa prima di poter vedere la quinta stagione di The Crown. In attesa della quarta in arrivo a fine 2020, si organizza già il lavoro per il quinto capitolo della storia

In attesa dell’arrivo della quarta stagione di “The Crown”, in programma per gli ultimi mesi del 2020, si parla già della quinta stagione della serie tv targata Netflix. La produzione prenderà infatti una lunga pausa, e il quinto capitolo della storia sarà disponibile solo nel 2022. Non si tratta di un blocco dovuto alla particolare situazione sanitaria ma di una tabella di marcia tipica dello show, che anche tra la seconda e la terza stagione ha vissuto una lunga pausa per lavorare al meglio e proporre al pubblico un prodotto di qualità superiore. La produzione della stagione 5 di The Crown, salvo imprevisti, inizierà nel 2021, di conseguenza la stagione 6 non verrà girata prima del 2022.

L’annuncio della sesta stagione e le parole di Imelda Staunton

Intanto c’è grande fermento per l’uscita della quarta stagione della serie, l’ultima con Olivia Colman (FOTO) nei panni di Elisabetta II. Sarà anche la prima per Gillian Anderson, che interpreterà Margaret Thatcher, e per Emma Corrin, nei panni di Lady Diana. Inizialmente, il progetto iniziale avrebbe previsto sei stagioni, divenute poi cinque in corso d'opera. L’ufficialità della sesta stagione è arrivata solo pochi giorni fa con un tweet pubblicato sull’account ufficiale di Netflix: “Novità dal palazzo: possiamo confermarvi che ci sarà la sesta e ultima stagione della serie The Crown, in aggiunta alle cinque già annunciate”. Il creatore e sceneggiatore Peter Morgan ha motivato così la scelta di prolungare di un’altra stagione la serie tv: “Non appena abbiamo iniziato a parlare della trama della quinta stagione, è stato subito chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia saremmo dovuti tornare al piano d’origine composto da sei stagioni”. In occasione dell’ufficialità, Netflix ha precisato poi ciò che accadrà nei prossimi episodi con un’altra stagione con la Regina interpretata da Olivia Colman che poi passerà la corona a Imelda Staunton. L’attrice ha commentato così il suo arrivo nel cast di The Crown: “Ho adorato guardare The Crown fin dall’inizio. Come attrice è stata una gioia vedere come sia Claire Foy che Olivia Colman abbiano portato qualcosa di speciale e unico nelle sceneggiature di Peter Morgan. Sono sinceramente onorata di unirmi a un team creativo così eccezionale e di portare The Crown alla sua conclusione.”

Il grande successo di “The Crown”

Con tre Golden Globe e otto Emmy, “The Crown” è una delle serie tv più premiate degli ultimi anni. “The Crown” racconta la vita di Elisabetta II, la regina che nel bene e nel male ha traghettato il Regno Unito dal Dopoguerra al nuovo millennio. Nelle prime due stagioni Claire Foy ha interpretato la protagonista, mentre ora il ruolo è stato affidato ad Olivia Colman, di recente insignita dell’Oscar come Miglior attrice protagonista per avere interpretato un’altra regina, Anna, ne “La favorita”. La quarta stagione narrerà gli eventi dal 1977 al 1990. Si parte quindi dal primo incontro tra Carlo e Lady Diana e si conclude con le dimissioni di Margaret Thatcher come primo ministro del Regno Unito.