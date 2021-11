The Crown 5, la famiglia reale inglese potrebbe fare causa a Netflix

Pare che ci siano gli estremi per intraprendere un'azione legale contro la piattaforma di streaming che produce la serie televisiva. Questo perché la prossima stagione parlerà della rottura tra Carlo e Diana e della morte di quest'ultima, come rivela la stampa britannica. Amici dei Windsor si sono rivolti a uno dei migliori studi legali inglesi, Farrer & Co e Harbottle & Lewis, e hanno aperto così il varco a una possibile azione legale storica: Royals vs show televisivo

La famiglia reale inglese potrebbe fare causa a Netflix per The Crown 5.

La quinta stagione, attesa per il mese di novembre 2022, tratterà infatti della rottura tra Carlo e Diana (avvenuta nel 1992) e parlerà anche della morte della principessa (avvenuta nel 1997), come ha rivelato la stampa britannica.



Gli stessi tabloid inglesi hanno fatto sapere che alcuni amici intimi dei Windsor avrebbero scoperto che ci sarebbero gli estremi per intentare un'azione legale da parte della famiglia reale contro Netflix.

Queste persone vicine alla Regina Elisabetta & Co. si sono rivolte ai migliori legali inglesi, ossia Farrer & Co e Harbottle & Lewis (lo studio legale preferito della stessa Queen).



Dopo aver appreso dagli avvocati che è sarebbe possibile procedere legalmente, hanno condiviso le informazioni con i Royals, di fatto aprendo il varco a una storica azione legale: quella della famiglia reale contro una serie televisiva.

La Corona avrebbe infatti il diritto di citare in giudizio i creatori dello show ma per adesso non si sa se questa sia o meno l'intenzione della famiglia. Di certo già la quarta stagione del programma non era stata presa benissimo a corte.