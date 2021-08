The Crown 5: la prima foto dei nuovi Carlo e Diana

Cresce l'attesa per il ritorno della serie tv che ha per oggetto la storia della casa reale inglese. Le nuove puntate parleranno degli eventi a cavallo tra gli '80 e i '90 Condividi:

I fan sono impazziti per le nuove foto, condivise in rete dai profili ufficiali di The Crown, dei nuovi protagonisti della stagione 5 di “The Crown”, serie tv amata e pluripremiata trasmessa da Netflix e visibile anche via Sky Q e NOW.

approfondimento Torna The Crown: personaggi reali e attori a confronto. FOTO Come già era successo per le precedenti stagioni, anche per la prossima la produzione ha previsto un cambio degli interpreti scelti per essere in linea con l'avanzamento anagrafico dei personaggi. Dopo la diffusione della prima immagine della “nuova” Regina Elisabetta II, da questo momento in poi interpretata da Imelda Staunton che sostituisce Olivia Colman, arrivano gli scatti del Principe Carlo e della allora consorte, la Principessa Diana. L'iconica coppia, tristemente protagonista degli eventi più rappresentativi della recente storia della monarchia inglese, nelle prossime puntate avrà come interpreti gli attori Dominic West ed Elizabeth Debicki, straordinariamente somiglianti nel look alle due teste coronate come apparivano tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, epoca oggetto della trama dei nuovi episodi.



Immagine tratta dal profilo Instagram @thecrownnetflix

Stagione 5: al centro Carlo e Diana approfondimento The Crown, Jonathan Pryce scelto per il principe Filippo Non c'è ancora una data precisa per la messa in onda di “The Crown” stagione 5 ma i fan che aspettavano il seguito della storia appassionante dei reali inglesi entro la fine dell'anno, come era accaduto per il rilascio delle stagioni precedenti, dovranno forse attendere al 2022, stando alle ultime voci. Intanto, a pochi mesi dal debutto dei nuovi episodi, la produzione alza l'attenzione sui nuovi attori dello show che dovranno sostituire il cast precedente a cui il pubblico è affezionato. Riflettori puntati su Carlo e Diana, le cui vicende avevano assorbito la quasi totalità della trama della quarta stagione, in cui la coppia reale si era conosciuta e aveva monopolizzato l'attenzione del mondo con il Royal Wedding più famoso della storia. Il finale della stagione andata in onda nel 2020 aveva già avviato il racconto dell'unione sfortunata tra i due culminata, come è noto, con un clamoroso divorzio agli inizi degli anni Novanta. La nuova stagione darà molto spazio agli accadimenti degli anni Novanta anche se non è chiaro fino a che punto si spingerà il racconto - se si fermerà prima o dopo i tragici fatti del 1997, anno dell'incidente mortale che coinvolse la principessa.

Immagine tratta dal profilo Instagram @thecrownnetflix