The Crown, Jonathan Pryce scelto per il principe Filippo

I fan di “The Crown” vorrebbero vedere la serie TV in onda per molti anni ancora. La produzione ha però annunciato come le prossime due stagioni saranno le ultime. Non è ancora chiaro quali nuovi personaggi della Casa Reale inglese appariranno, ma pare lo show possa prolungarsi cronologicamente fino al primo incontro tra William e Kate.

Le nuove stagioni avranno anche bisogno di qualche cambio all’interno del cast, così da segnare il passare del tempo. È stato dunque scelto il nuovo attore che interpreterà il principe Filippo. Un ruolo delicato, affidato in precedenza a Matt Smith e Tobias Menzies. Nella quinta e sesta stagione invece avrà il volto di Jonathan Pryce.

A confermare la notizia è “Deadline”, che sottolinea come tale trasformazione per il personaggio non avverrà prima del 2022, dal momento che i fan sono ancora in attesa della quarta stagione. Un personaggio irrequieto, affidato a uno dei grandi attori di Hollywood, amatissimo dal pubblico del piccolo schermo grazie a “Game of Thrones”.