The Crown, Dominic West sarà il Principe Carlo

La testata The Sun ha lanciato in esclusiva la notizia secondo cui l’attore britannico, classe 1969, sarebbe vicino alla firma per le ultime due stagioni della serie

Dominic West vicinissimo al ruolo del Principe Carlo nelle due stagioni conclusive della serie tv The Crown. Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine The Sun, l’attore britannico sarebbe giunto allo stadio finale della trattativa.

The Crown: l'attore vicino alla conferma definitiva Dopo la decisione di realizzare una sesta stagione, la produzione della serie si è messa in moto per la ricerca degli attori chiamati a ricoprire i ruoli principali del cast. Secondo quanto dichiarato dal magazine, Dominic West sarebbe molto vicino alla firma del contratto per rivestire i panni del Principe Carlo. L'attore, classe 1969, sarebbe sempre stato tra i preferiti della produzione, questa la dichiarazione rilasciata da un insider al magazine: "I vertici della produzione hanno preso in considerazione numerose star per il ruolo ricercato, ma lui è stato di gran lungo il preferito. Ora le parti stanno concludendo un accordo". Qualora l'attore accettasse la parte all'interno della serie, al suo fianco troverebbe Elizabeth Debicki nel ruolo di Lady Diana.