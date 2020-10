The Crown, la foto di Lady Diana in abito da sposa

David ed Elizabeth Emanuel furono gli stilisti scelti personalmente da Lady Diana per l'abito entrato nella storia

Uno dei vestiti più famosi di sempre, un pezzo di storia della società britannica: poche ore fa gli account della serie The Crown hanno pubblicato in anteprima lo scatto dell'abito nuziale indossato da Emma Corin nel corso della quarta stagione.

David ed Elizabeth Emanue l , sposati al tempo della realizzazione dell’abito, furono gli stilisti scelti personalmente dalla futura sposa . A distanza di quasi quarant’anni dal grande evento, il vestito continua ancora oggi a far discutere.

È il 1981 quando gli occhi del mondo sono puntati sulla capitale britannica: Lady Diana fa sognare milioni di persone con un vestito destinato a influenzare la società per moltissimi decenni.

Nelle scorse ore gli account social della serie tv di casa Netflix (FOTO) hanno condiviso un’immagine che ha ottenuto decine di migliaia di like in pochissimo tempo, infatti The Crown si prepara a emozionare nuovamente il pubblico narrando gli anni della storia di Lady Diana e il Principe Carlo, convolati a nozze il 29 luglio 1981 presso la Cattedrale di Saint Paul di Londra.

Lo scatto mostra Emma Corin, classe 1995, nei panni di Lady Diana nel giorno del suo matrimonio; l’abito è stato realizzato dalla costumista Amy Roberts che ha voluto catturare lo spirito dell’abito originale senza farne una copia esatta.