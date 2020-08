È un interrogativo all’ordine del giorno, in attesa dell’uscita “The Crown 4” : i nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 15 novembre sulla piattaforma streaming. A fare un po’ di chiarezza è stato Peter Morgan . Il creatore e showrunner ha concesso un’intervista a The Hollywood Reporter in cui ha affermato che il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle oppure lo scandalo che sta coinvolgendo il Principe Andrea non verranno mai trattati. Il motivo di questa scelta è ufficialmente uno: “Non si può essere obiettivi nella narrazione di fatti così recenti”.

“The Crown” , la serie televisiva di successo sulla famiglia reale britannica, è stata prolungata per la sesta stagione. L’annuncio arrivato pochi giorni fa ha sorpreso tutti gli appassionati, perché inizialmente la quinta stagione era stata presentata come quella conclusiva. Dopo questa comunicazione di Netflix , ci si è chiesti fino a che arco temporale si arriverà nel racconto e se sul piccolo schermo vedremo anche i nipoti e i pro-nipoti della Regina Elisabetta.

“THE CROWN”: PERCHÈ NON SI PARLERÀ DEGLI EVENTI PIÙ RECENTI?

Peter Morgan ha spiegato che si è imposto una regola ferrea nella realizzazione di questa serie: non trattare eventi accaduti negli ultimi 20 anni. Per questo motivo ci si spingerà fino all’inizio del terzo millennio, sostanzialmente poco dopo la tragica morte di Lady Diana (interpretata da Elizabeth Debicki nelle ultime due stagioni) avvenuta il 31 agosto 1997 a Parigi.

Lo sceneggiatore ha dunque specificato che non si parlerà nemmeno del matrimonio tra l’erede al trono William d’Inghilterra e Kate Middleton. Su Meghan e Harry è stato molto chiaro: “Sono nel bel mezzo del loro viaggio e non so come finirà. Mi auguro con un po' di felicità, ma mi sento molto più a mio agio a scrivere di cose accadute almeno 20 anni fa”.

“THE CROWN” E LA REGOLA DEI 20 ANNI

La regola adottata in “The Crown” ha un obiettivo ben specifico: “Serve a distanziarsi dagli eventi per capire davvero come siano andate le cose. È abbastanza tempo per capire veramente qualcosa e la rilevanza dei fatti. Spesso le cose che oggi sembrano assolutamente estremamente importanti vengono dimenticate all'istante, altre hanno l'abitudine di restare e dimostrarsi storicamente molto rilevanti e durature. Non so dove si collocheranno nello schema delle cose il principe Andrea o Meghan Markle e Harry. Non lo sapremo e c'è bisogno di tempo se non si vuole avere un approccio giornalistico. Sono un drammaturgo e avrei bisogno di una prospettiva più ampia. Ci sono già molti giornalisti che ne scrivono”.

La quarta stagione, che racconterà gli eventi tra il 1977 e il 1990, sarà disponibile dal 15 novembre. I fan dovranno poi aspettare molto perché è già stata annunciata una lunga pausa: le puntate della quinta stagione non arriveranno prima del 2022.