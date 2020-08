Il Principe Harry e Meghan Markle pensano a una serie tv per Hollywood

Il Principe Harry e la moglie Meghan Markle si sono trasferiti un mese fa in una villa in quel di Montecito, a circa 150 km a nord di Los Angeles. La coppia ha scelto una delle zone più gettonate dalle star di Hollywood, che gradiscono la bella vegetazione e il clima favorevole della cittadina situata nella contea di Santa Barbara. Il duca e la duchessa di Sussex hanno come “vicini di casa” volti noti dello spettacolo internazionale come Gwyneth Paltrow, Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres. La scelta dei genitori del piccolo Archie non è casuale come svela un’indiscrezione pubblicata dal magazine Variety : dopo le "dimissioni" dalla famiglia reale britannica, infatti, Harry d’Inghilterra e la consorte “vogliono diventare i royal di Hollywood”.

QUALE POTREBBE ESSERE IL NUOVO PROGETTO DI HARRY E MEGHAN?

Sempre secondo Variety, che cita fonti molto vicine alla coppia, il progetto dovrebbe concentrarsi su questioni sociali, ambientali e di salute, ovvero temi cari ai duchi di Sussex. Si parla ad esempio di un documentario sulla fauna selvatica in Botswana, oppure sull’impatto che il coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha avuto sulla salute mentale. Si vocifera, però, anche di una possibile serie televisiva su loro stessi e ci sarebbe già il nome: “True Life: I’m an ex royal” (“Storia vera: sono un ex reale”).

Non è chiaro se la coppia abbia incontrato anche i rappresentanti di servizi in video streaming, come ad esempio Apple TV o Netflix. Va ricordato che il 35enne e la 39enne non possono più fare affidamento sul Sovereign Grant (sostanzialmente uno stipendio reale) e dunque devono "mantenersi" con le loro forze, anche perché la loro nuova villa costa circa 11 milioni di dollari e in più devono restituire alle casse britanniche i soldi spesi per la ristrutturazione di Frogmore Cottage.

I NUOVI LAVORI DEI DUCHI DI SUSSEX IN AMERICA

L’ex attrice Meghan Markle ha riabbracciato il suo vecchio mondo e recentemente ha prestato la sua voce alla Disney per il documentario “Elephant”. Harry d’Inghilterra è invece comparso in “Rising Phoenix” (un filmato Netlix sulle Paralimpiadi) e, col supporto di Oprah Winfrey, sta realizzando una serie di documentari sulla salute mentale per Apple TV.