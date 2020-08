Meghan Markle festeggia il compleanno con Harry e il piccolo Archie

L'ex attrice e duchessa di Sussex celebra oggi 4 agosto, i suoi 39 anni. Un compleanno speciale, il primo dopo il distacco dalla Famiglia Reale. L'anno scorso lo aveva festeggiato presso la residenza di Windsor, oggi a Beverly Hills. Lontana da ogni obbligo imposto può esprimersi in totale libertà, a partire dai suoi look che l'hanno consacrata come icona fashion. Scopri l’evoluzione dell'immagine di Meghan, prima e dopo il fidanzamento con il Principe Harry