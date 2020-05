Harry & Meghan: Escaping the Palace, in arrivo il film sulla Megxit

Harry & Meghan: un film sulla Megxit

Dopo il terremoto provocato dall’annuncio della “fuga” del principe Harry e di Meghan Markle (FOTO: il meglio di Meghan Markle) dalla famiglia reale britannica, la Megxit, come è stata ribattezzata la decisione di sfilarsi da Buckingham Palace, approderà anche su schermo.



Così ha annunciato TVLine, secondo cui il canale televisivo Lifetime sarebbe al lavoro su un film incentrato proprio sulla decisione di Harry e Meghan di rinunciare ai loro doveri reali.



Harry & Meghan: la trilogia

La notizia, in effetti, poggia su basi solide: dopotutto Lifetime aveva già prodotto due pellicole dedicate alla celebre coppia: Harry & Meghan: A Royal Romance, del 2018, e Harry & Meghan: Becoming Royal, del 2019. La Megxit, annunciata pochi mesi dopo la nascita del primogenito Archie, ha mandato il pubblico in fibrillazione, per cui si tratta di un’occasione davvero ghiotta per il canale tv.



Harry & Meghan: titolo e cast del film sulla Megxit

TVLine ha anche annunciato il titolo del film, che sarebbe già in fase di preproduzione: Harry & Meghan: Escaping the Palace. Con questo nuovo capitolo si andrebbe a formare una vera e propria trilogia, sulla scia delle grandi saghe cinematografiche.



Per quanto riguarda il cast, non sono ancora stati fatti annunci in proposito. Nella pellicola del 2018, i due erano interpretati da Parisa Fitz-Henley e Murray Fraser, mentre nel sequel era stata la volta di Tiffany Smith e Charlie Field.



Data l’attenzione riservata dai media a Harry e Meghan, non ci sarebbe in ogni caso da stupirsi se a questo terzo capitolo, in futuro se ne aggiungessero molti altri…



