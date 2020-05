25/31 Getty Images

Al ritorno della coppia in Inghilterra, l'8 gennaio 2020, l'annuncio della volontà di divorziare dalla Corona, lasciando gli impegni di reali "senior" e lavorando per essere più indipendenti (anche economicamente). Poi Meghan è ripartita per il Canada, dove era rimasto Archie. In un incontro tra la regina, Harry, William, Carlo e Meghan (in video), sono stati stabiliti i termini della separazione