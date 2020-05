17/24 ©Getty

In base all’accordo, a partire dalla primavera 2020 i duchi non useranno più i loro titoli di “altezza reale”, non riceveranno più fondi pubblici e rimborseranno 2,4 milioni di sterline dei contribuenti spesi per la ristrutturazione della loro casa nel Berkshire, Frogmore House, che è rimasta come loro dimora inglese (in foto, alla Canada House a gennaio 2020)