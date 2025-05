Tra le persone colpite almeno tre sarebbero in gravi condizioni. La polizia conferma su X di essere in azione sul posto

Nuovo attacco con un coltello in Germania. La Bild ha riferito dell'enesimo episodio andato in scena nel tardo pomeriggio alla stazione ferroviaria di Amburgo. Sarebbero rimaste ferite almeno otto persone in modo grave, mentre una donna sarebbe stata fermata dalla polizia che conferma su X di essere in azione sul posto.