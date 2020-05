Meghan Markle ha deciso di festeggiare il primo compleanno del piccolo Archie realizzando un video per l’iniziativa “ Save with stories ” di Save The Children, vediamolo insieme.

Poche ore fa l’account Instagram di Save The Children ha pubblicato l’anteprima del video in cui è possibile vedere la moglie del duca di Sussex leggere una favola al primogenito.

Un’iniziativa per supportare Save the Children e No Kid Hungry grazie a video di alcuni dei volti più noti al mondo ricordando così l’importanza delle scuole e dell’apprendimento nella difficile situazione attuale che sta coinvolgendo il mondo intero.

"SAVE WITH STORIES": IL PROGETTO

“Save with stories”, lanciato da Save the Children, nasce per ricordare la fondamentale importanza dell’insegnamento in un periodo in cui milioni di ragazzi non posso recarsi nelle scuole.

"Save with stories" è un’iniziativa il cui scopo è di divulgare contenuti attraverso Instagram e Facebook fornendo divertimento ed educazione a bambini e genitori costretti in casa.

Inoltre, le donazioni degli utenti verranno utilizzate per aiutare Save the Children e No Kid Hungry a supportare scuole e programmi di educazione. Nelle scorse settimane numerosi volti di Hollywood hanno preso parte al progetto, tra loro Jimmy Fallon, Kate Winslet e Liam Payne (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi dei componenti dei One Direction).