The Crown, Netflix annuncia la data di uscita della stagione 4

Con tre Golden Globe e otto Emmy, “ The Crown ” è una delle serie tv più premiate degli ultimi anni e l'attesa per l'arrivo della nuova stagione è stata finalmente allietata dalla notizia ufficiale dell'uscita della stagione numero quattro. Ad annunciarlo Netflix con un tweet che ha già raccolto l'entusiasmo di tutti i fan. L'appuntamento è fissato per il 15 novembre.

La stagione in arrivo è l’ultima della serie con Olivia Colman (FOTO) nei panni di Elisabetta II, nonché la prima per Gillian Anderson che vestirà i panni di Margaret Thatcher e per Elizabeth Debicki che interpreterà Lady Diana. Saranno in totale sei le stagioni, così come annunciato, sempre con un tweet pubblicato sull’account ufficiale di Netflix: “Novità dal palazzo: possiamo confermarvi che ci sarà la sesta e ultima stagione della serie The Crown, in aggiunta alle cinque già annunciate”. Il creatore e sceneggiatore Peter Morgan ha motivato così la scelta di prolungare di un’altra stagione la serie tv: “Non appena abbiamo iniziato a parlare della trama della quinta stagione, è stato subito chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia saremmo dovuti tornare al piano d’origine composto da sei stagioni”.