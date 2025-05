Jim Morrison, dopo 37 anni ritrovato il busto rubato dal cimitero

La scultura, che era stata installata sulla tomba del frontman dei Doors il 3 luglio 1981, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa a soli 27 anni, è riemersa nel corso di una perquisizione in un’indagine per truffa

Dopo 37 anni, è stato ritrovato per caso il busto di Jim Morrison, che era stato rubato dal cimitero Père-Lachaise di Parigi in una notte di maggio del 1988. Ha diffuso la notizia il sito francese RTL News, che ha ripreso il post Instagram pubblicato lo scorso venerdì dalla Direzione della Polizia Giudiziaria della Prefettura di Parigi. La scultura è riemersa nel corso di una perquisizione in un’indagine per truffa, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’identità della persona che ne era in possesso.