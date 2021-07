50 anni fa la morte di Jim Morrison: tutte le copertine dei Doors

1/9

Appena sei anni d'attività e nove album sono bastati per consacrare alla leggenda Jim Morrison e i Doors, il gruppo rock nato a Venice Beach (Florida). Il folgorante album d'esordio, "The Doors", uscì il 4 gennaio 1967 e conteneva due capolavori come "Light My Fire" e la cupa e lunghissima "The End".

Le migliori canzoni dei Doors