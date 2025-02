Amy Winehouse, una libreria di Porto ha acquistato la sua biblioteca

La libreria Lello e Irmao a Porto, in Portogallo, sta esponendo dal 21 febbraio la personale raccolta di libri di Amy Winehouse, la cantante inglese scomparsa nel 2011 a soli 27 anni. Si tratta di circa 200 volumi, da Il giovane Holden di J.D. Salinger, letto all’età di 12 anni, a La piccola bottega degli orrori, il musical che l'artista aveva interpretato quando frequentava la Susi Earnshaw Theatre School di Londra. Molti libri contengono anche macchie di caffè, cera di candela e schizzi d’acqua, forse per l’abitudine di leggere nella vasca da bagno. Tra loro spicca il saggio Killing Yourself to Live di Chuck Klosterman sui luoghi della morte di grandi leggende del rock, dove Winehouse aveva lasciato un bacio con il rossetto. “Non abbiamo comprato la collezione per il suo valore storico, ma per ciò che rappresenta, cioè un'artista, una cantante come Amy Winehouse che nei libri ha trovato rifugio, ispirazione e una voce al di là della musica”, ha spiegato Aurora Pedro Pinto, amministratrice della libreria. “Rendendola accessibile al pubblico, riaffermiamo la nostra missione di dimostrare, in modo inaspettato e insolito, il potere che hanno i libri di definirci e di accompagnarci”.