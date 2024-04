Stando a quanto ricostruito da Billboard , la canzone racconterebbe le emozioni provate da una persona ancora innamorata nel vedere il suo ormai ex fidanzato iniziare una nuova storia: “We only said goodbye with words/ I died a hundred times/ You go back to her/ And I go back to black”.

Tra le strofe più famose quella del racconto della dolorosa presa di coscienza: “You went back to what you knew / So far removed / From all that we went through / And I tread a troubled track / My odds are stacked / I’ll go back to black”.