L’attore scomparso a 65 anni, nel biopic dedicato alla rock star e al suo gruppo diretto dal regista di "Platoon", ci offre una performance epocale ed emozionante, frutto di una preparazione lunghissima. Tant’è che i componenti della band, Robby Krieger e John Densmore, quando ascoltarono le sue versioni delle canzoni dei Doors, ammisero di non riuscire a distinguere la sua voce da quella di Jim. Una performance così potente che, terminato il film, la star entrò in analisi per uscire dal personaggio