L'artista americano ha rivoluzionato l'approccio allo strumento, aprendo nuove frontiere per il rock. A lasciare il segno furono anche le sue esibizioni incendiarie, come al Festival di Woodstock dove sfregiò l'inno americano criticando la guerra in Vietnam. Una vita vissuta sempre tra gli eccessi, finita prematuramente in un hotel di Londra il 18 settembre 1970