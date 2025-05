Denzel Washington, lite con un fotografo sul red carpet di Cannes

Acceso scambio di battute sul red carpet della 78esima edizione del Festival di Cannes. Lunedì 19 maggio Denzel Washington è stato protagonista di una lite con un fotografo

denzel washington, la lite sul red carpet Imprevisto sul red carpet della 78esima edizione del Festival di Cannes, in programma fino a sabato 24 maggio. Denzel Washington ha presentato Highest 2 Lowest, adattamento cinematografico del romanzo Due colpi in uno di Ed McBain, per la regia di Spike Lee. Nel cast anche Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Ice Spice e ASAP Rocky. Come rilanciato da People, un fotografo ha afferrato Denzel Washington per un braccio provocando una sua reazione stizzita. Dopo un veloce scambio di battute ed essere stato afferrato nuovamente dal fotografo, Denzel Washington gli ha intimato di smetterla. Le immagini della lite sono divenute virali sui social.

Denzel Washington ha ricevuto una Palma d'oro onoraria a sorpresa. Come rilanciato dall'ANSA, l'attore ha dichiarato: "Sono emozionato, una grandissima sorpresa per me essere qui ricevere questo premio, essere una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee".