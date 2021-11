The Crown, Jemima Khan lascia la serie per il ritratto di Lady Diana

The Guardian ha rilanciato le parole della produttrice: “Ho richiesto che tutti i miei contributi venissero rimossi dalla serie e ho rifiutato ogni credito”

Jemina Khan ha deciso di porre fine al suo coinvolgimento nella produzione della celebre serie targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Jemina Khan, il suo lavoro

The Guardian ha rilanciato la notizia dell’abbandono della sceneggiatrice e produttrice a causa di una visione differente in merito al ritratto offerto di Lady Diana.

Stando a quanto riportato, Jemina Khan ha dichiarato: “Per me era veramente importante che gli ultimi anni della vita della mia amica venissero raccontati accuratamente e compassionevolmente, come non è sempre accaduto nel passato”.