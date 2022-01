Come rilanciato da E! News e dal confronto delle foto proposto dal magazine The Irish Sun, Elizabeth Debicki sembrerebbe aver registrato l’ultima apparizione pubblica di Lady Diana

Proseguono le riprese della quinta stagione della celebre serie The Crown . Nelle scorse ore E! News ha rilanciato l’indiscrezione secondo cui Elizabeth Debicki avrebbe già girato la scena dell’ultima apparizione pubblicata di Lady Diana, avvenuta il 3 giugno 1997 .

Stando a quanto riportato dal magazine e all’abito indossato dall’attrice australiana in alcuni scatti emersi online, la produzione della serie televisiva avrebbe completato le riprese dell’ultima apparizione pubblica.

Infatti, le foto distribuite mostrano Elizabeth Debicki, classe 1990 , sfoggiare un abito molto simile a quello firmato Jacques Azagury e indossato da Lady Diana in occasione della sua presenza alla Royal Albert Hall di Londra , momento entrato nella storia poiché sua ultima apparizione pubblica.

La notizia ha subito raccolto grande entusiasmo da parte dei fan venendo rilanciata da numerosi magazine che hanno proposto un confronto tra i veri scatti della Principessa Diana e le foto di Elizabeth Debicki, tra questi The Irish Sun che ha mostrato una differenza tra la vera foto e quella della produzione Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ovvero la mancanza della celebre collana di perle.

Nelle scorse settimane The Guardian ha rivelato la decisione di Jemina Khan di mettere fino al suo coinvolgimento nella serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) per una visione differente del ritratto offerto di Lady Diana.