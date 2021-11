Lupin parte 3, al via le riprese della serie tv Netflix

Omar Sy sarà nuovamente Assane Diop nella serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

La produzione dei nuovi episodi è finalmente entrata nel vivo. Nelle scorse ore la piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato l’apertura del set tramite un tweet sull’account che conta più di 1.300.000 follower.

Omar Sy è il protagonista della serie che ha ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico e della critica. L’attore, classe 1978 , è momentaneamente impegnato con le riprese della terza parte della produzione, come mostrato proprio poco fa da uno scatto.

approfondimento

Lupin, seconda parte: nuovo video in anteprima

La foto vede l’artista sorridente su quello che potrebbe essere il set della serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), questo il testo presente nella didascalia: “Indovina chi è tornato ed è pronto a rubare la scena? Lupin, parte 3, ora in produzione”.

Nessuna informazione per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.