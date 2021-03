Lupin Part 2: il teaser trailer che anticipa nuovi episodi in arrivo

Dato che il piano escogitato nella prima parte non è andato a buon fine, Assane spremerà le meningi per pensarne uno nuovo. E, stavolta, vincente.

La storia racconta un topos caro all'umanità, ossia la vecchia cara sete di vendetta, uno dei motori umani più vincenti della storia dell’entertainment (dall’epica in avanti). Il protagonista è Assane , interpretato dall'attore Omar Sy, che cerca vendetta nei confronti di Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) a causa del quale la sua famiglia ha avuto un tracollo, finanziario e non solo.

Lupin parte 1 è composto da cinque episodi, esattamente come la parte 2. Le due parti sono state girate in contemporanea e, a livello di trama, nella seconda si incomincia esattamente da dove eravamo rimasti.

Oltre alla star, Omar Sy, la serie Lupin ha un cast tutto francese che comprende anche Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

Per i prossimi episodi, quelli della parte 2, tra i registi ci saranno Ludovic Bernard (L’ascension), che dirigerà gli episodi 6 e 7, e Hugo Gélin (Love at Second Sight) per gli episodi 8, 9 e 10.

La serie è prodotta da Gaumont Télévision e pubblicata da Netflix, creata da George Kay (Killing Eve) in collaborazione con François Uzan (Family Business) come adattamento contemporaneo dei romanzi scritti dallo scrittore francese Maurice LeBlanc (che creò il fortunatissimo personaggio nel 1905).

I nuovi episodi andranno in onda quest’estate.