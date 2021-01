Lupin, svelata la data di uscita della seconda parte

Lupin: la seconda parte

approfondimento

Lupin dal libro alla serie tv: 6 cose che non sai sul ladro gentiluomo

Un’ingiustizia da vendicare è il punto di partenza della serie liberamente ispirata all’iconico personaggio ideato da Maurice Leblanc nel 1905 e raccontato nei suoi romanzi. Negli anni Arsenio Lupin è divenuto protagonista di numerose trasposizioni affermandosi come figura celebre nel mondo dell’intrattenimento. Ora, il ladro gentiluomo è tornato, ma questa volta come fonte di ispirazione.

Assane Diop, interpretato da Omar Sy, è il protagonista della serie che ruota intorno a un colpo dal valore milionario, il suo modello? Ovviamente Arsenio Lupin.

La prima parte, composta da cinque episodi, ha entusiasmato il pubblico riscuotendo ottimi consensi, ora Netflix Italia ha confermato l’uscita della seconda parte annunciandone anche la data di distribuzione attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di cinque milioni di follower e che ha ottenuto oltre mezzo milione di visualizzazioni.

La piattaforma di streaming ha annunciato che la seconda parte di Lupin farà il suo arrivo nel 2021, più precisamente questa estate, quando quindi Omar Sy (FOTO) tornerà a rivestire i panni di Assane Diop.