Lupin 3, Omar Sy parla della terza stagione della serie TV

La celebre serie “Lupin” arriverà nuovamente su Netflix e il protagonista sarà ancora una volta Omar Sy. La data di uscita della terza parte non è stata confermata

L’11 giugno è stata rilasciata la seconda parte di Lupin, che ha sin da subito ottenuto un ottimo riscontro di pubblico. Il ladro gentiluomo sarà nuovamente coinvolto in un’avventura rocambolesca, nonostante il finale positivo della seconda stagione.

La piattaforma di streaming Netflix ha annunciato l’uscita di Lupin 3 con queste parole: “Assane Diop sarà sempre un passo avanti.” Non è stata ancora indicata la possibile data d’uscita, ma si presume che sarà a gennaio del 2022 .

Lupin 3, le dichiarazioni di Omar Sy

L’attore Omar Sy, protagonista della serie, ha rilasciato un’intervista a Entertainment Weekly, in cui racconta le sue emozioni e alcuni dettagli inediti.

“Siamo molto felici ed entusiasti per il successo che sta ottenendo Lupin. Quando abbiamo scoperto di essere al primo posto nelle classifiche Netflix di tutto il mondo, abbiamo capito che stava accadendo qualcosa di unico.”

Ha confermato di essere un grande fan di Arsenio Lupin: “Conosco tutti i fumetti giapponesi e ho letto tantissimi manga dedicati a lui.”

Per quanto riguarda la terza stagione, ha dichiarato che è tutto in corso d’opera e che, al momento, sono ancora in fase di creazione della sceneggiatura.

Lupin 3, le date di uscita

La serie tv crime, vietata ai minori di 14 anni, è molto apprezzata dai fan di tutto il mondo. Il sito dedicato al protagonista, Assane Diop, rivela una carrellata di immagini della prima e della seconda stagione, a cui fa seguito una didascalia: “Assane Diop sta sempre un passo avanti. Lupin ritornerà per la terza stagione. La seconda parte è in streaming dall’11 di giugno.”

Questo può significare una cosa soltanto: Lupin 3 si farà, ma non abbiamo alcuna certezza sulla data di uscita. La prima parte è stata rilasciata a gennaio del 2021, la seconda a giugno, dunque il prossimo capitolo della saga potrebbe arrivare indicativamente a gennaio del prossimo anno.

Lupin, la trama

La serie Netflix racconta la storia di Assane Diop, un ladro gentiluomo che si ispira alle celebri avventure di Arsenio Lupin. L’uomo vuole vendicare la morte del padre, che ha subito un’ingiustizia a causa di una famiglia molto ricca.

Nel cast, che potrebbe essere interamente riconfermato, troviamo il protagonista Omar Sy, nel ruolo di Assane Diop, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra George Kay e François Uzan ed è prodotto da Gaumont Télévision. La distribuzione, in Italia, è affidata a Netflix, così come in tutti gli altri paesi del mondo.

La serie, come conferma Business Week, è stata guardata da oltre 76 milioni di telespettatori nelle prime 4 settimane dall’uscita, rendendo il suo debutto uno dei più importanti della storia di Netflix, secondo solo a quello di Bridgerton.