Lupin, seconda parte: nuovo video in anteprima

Manca poco per il ritorno di Assane Diop, il protagonista di “Lupin”. Netflix ha rilasciato una nuova clip con le immagini in anteprima delle avventure della seconda parte della prima stagione dello show in occasione della Geeked Week, evento online dedicato alla cultura geek, arricchito di contenuti esclusivi e anteprime. I nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dall'11 giugno, visibili anche su Sky Q e NOW .

Lupin parte 2, anticipazioni sulla trama

La clip con le immagini in anteprima è arrivata nel primo giorno della Geeked Week, evento in streaming gratuito Netflix particolarmente apprezzato dai fan per gli annunci e i contenuti extra a tema film, serie tv e non solo. Sessanta secondi di nuove immagini, a pochi giorni dalla messa in onda dei cinque episodi inediti della seconda parte della prima stagione di “Lupin”, per cominciare ad assaporare il clima delle nuove puntate.