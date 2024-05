Motta: "Quella maledetta voglia di felicità vive sempre con me"

Francesco partiamo dai ricordi del Primo Maggio: viviamo un momento delicato. Tu grazie all’album La Musica è Finita hai fatto cadere le tue convinzioni e ora ti senti libero. Credi che un palco come quello possa avere lo stesso effetto a livello più ampio?

Non ci sono molti spazi né molti concerti per portare avanti certi concetti: non so dove arriverà la sua onda ma ti dico che è necessario. E’ la festa dei lavoratori. In passato abbiamo percepito e canalizzato male quello che arrivava, ora i giovani li sento responsabili e anche la mia generazione può dare un contributo.



Uno dei temi da te trattati è l’amore inteso come impegno e come paura di amare. Oggi ti senti più sereno e libero anche in questa direzione?

Mai mi sono tirato indietro in amore e ci aggiungo che anche nelle canzoni d’amore c’è un messaggio politico: se ami prendi posizione anche dove le idee sono più ostiche.



Molti tuoi colleghi usano un linguaggio diretto, tu sei più da metafore: il Primo Maggio in una metafora?

Gli artisti che cantano veicolano messaggi anche con licenze poetiche. Io uso la metafora anche per creare una dinamica testuale e frasi più tangibili. Coltivo la speranza utopica che in queste manifestazioni vada tutto bene ma sono anche conscio che non si fanno i miracoli.



Dove abita oggi quella maledetta voglia di felicità?

Sempre con me.



Possiamo dire che nonostante quello che ci accade intorno la tua vita è una quotidiana fottuta maratona?

Ora meno, mi sento più un artigiano anche per la casa è vicina allo studio. La mia felicità di questi tempi è il mestiere artigianale.



Una tua canzone è nella soundtrack del film di Simone Godano Sei Fratelli: mi racconti la storia?

Intanto è un film bellissimo poi lui mi ha fatto rivalutare quel pezzo. Era tanto che non lo ascoltavo e lo ho fatto con occhi nuovi.



Cosa puoi anticiparmi dell’estate in musica? Si aggiunge Roberta Samarelli e alcune date saranno in trio elettrico. Inoltre nel tour invernale hai ripreso e rivestito canzoni che non facevi da tempo: continua il trend?

Portiamo avanti quello che abbiamo iniziato a novembre. Poi ho con me due donne meravigliose, Roberta Samarelli (bassista dei Verdena, ndr), appunto, e Whitemary. Tutte le band che io ho amato avevano in formazione una donna e io cerco di fare lo stesso.



Infine negli Stati Uniti oltre 280 artisti hanno firmato un protocollo per la trasparenza nella vendita dei biglietti dei concerti: cosa ne pensi e come vedi la situazione in Italia?

Non sono dedito ai grandi eventi e quindi non mi è mai successo. Mi sento però di dire che ci sono spesso situazioni da controllare.

approfondimento Concerto Primo Maggio a Roma, dai Negramaro a Olly: le nostre pagelle