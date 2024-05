7/22 ©Getty

Fabrizio Moro sarà all'Arena di Verona, a una settimana di distanza dall'annuncio del suo nuovo album. Un album che per ora non ha data d'uscita né titolo, ma di cui dice: "Non è mai stato semplice per me tornare a scrivere un nuovo album. Ho sempre cercato di trovare un motivo valido, lontano dagli equilibri e dai tempi dettati dal mondo della discografia, per scrivere nuove canzoni"