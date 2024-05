Femme Fatale è il nuovo singolo di Emma Marrone: testo e significato

IL TESTO DI FEMME FATALE

Ti penso in un caffè un po’ Bohemian



Mentre il sole si taglia a scacchi tra le grate

Mi sembra di cadere in fondo a scalinate lunghe come quelle di Montmartre

E rivedo me

Con due occhi che

Forse nessun altro sa deludere

Fuori al vento

Avvolta in un cappotto nero

Che non riesco a chiudere

Come con te

Come con te

Mentre la luna fa la soubrette di uno show varietà in onda nelle case

I miei pensieri viaggiano tra i vicoli

Fanno enormi passeggiate

E rivedo me

Con due labbra che

Sono asciutte

A forza di discutere

Col vento che attraversa una finestra che non so mai chiudere

Si bello tutto ma

Lo so fa male, molto male

Non lo dire a me

E piango il male non ci provo a somigliare ad una

Femme fatale

Sembro una bambina

Non c’è la medicina

Per questo male che rimane

Anche dopo le tre

Ed affogare il cuore nello Chardonet

Non è da femme fatale

Ma è bello ancora, ancora, ancora

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

C’amavamo di nascosto

So che m’ha creato un mostro

Cieli di profondo rosso

E questa febbre anche d’agosto

Che cos’è

giuro che fermo con te

Ma con te anche

Era bello anche se banale

Si, come la torre Eiffel

tu chiami love affair ma con te

rivedo me così ingenua

e quelle intenzioni buone come fragole

Ho un ricordo stupido lì dietro un vetro che non posso infrangere

Come con te

Si bello tutto ma

Lo so fa male, molto male

Non lo dire a me

E piango il male non ci provo a somigliare ad una

Femme fatale

Sembro una bambina

Non c’è la medicina

Per questo male che rimane

Anche dopo le tre

Ed affogare il cuore nello Chardonet

Non è da femme fatale

Ma è bello ancora, ancora, ancora

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Prima ero la tua voce

Ora sei la mia croce

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

È stato così veloce

Si bello tutto ma

Lo so fa male, molto male

Non lo dire a me

E piango il male non ci provo a somigliare ad una

Femme fatale

Sembro una bambina

Non c’è la medicina

Per questo male che rimane

Anche dopo le tre

Ed affogare il cuore nello Chardonet

Non è da femme fatale

Ma è bello ancora, ancora, ancora