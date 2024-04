Emma Marrone a Le Iene parla del tumore e della maternità

“Siccome non ho un compagno, non posso avere il diritto di diventare madre”. Nell’intervista de Le Iene andata in onda il 16 aprile, Emma Marrone ha raccontato l'esperienza del tumore che l’ha obbligata a sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere le ovaie. La cantante e attrice avrebbe potuto congelare gli ovuli, ma “non ho fatto in tempo perché non c’era più speranza, ma potrei ancora avere figli. Ho l’utero. Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno”. La legge 40, che regola in Italia la procreazione medicalmente assistita (Pma), impone infatti divieti ai single e alle coppie omogenitoriali. “La trovo un’idiozia enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia”, ha proseguito Emma, che non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio. L’intervista ha scatenato sui social commenti offensivi e negativi, da “non ti si accolla nessuno!” a “cultura del piagnisteo". L’artista ha definito su X le esternazioni degli utenti “abominevoli e ignoranti” perché “rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Le peggiori restano le “donne”. Mi vergogno per voi”.