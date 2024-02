Uscita originariamente nel 2007 e portata al successo nel 2008 grazie alla versione con Gianna Nannini, la hit firmata da Fabrizio Tarducci (in arte Fabri Fibra) è stata rifatta in una versione aggiornata a oggi, con tanto di nuovo titolo. Adesso si chiama In Italia 2024 ed è caratterizzata da un testo che parla anche di Stefano Cucchi, immigrazione, discriminazione e invidia sociale in quello che nel brano (anche nell'originale) viene definito il “Paese delle mezze verità”

Fabri Fibra ha rilasciato una nuova versione della sua famosa canzone In Italia, pubblicando una nuova versione aggiornata a oggi che porta il titolo di In Italia 2024. Il brano vede la collaborazione di Emma e Baby Gang.



“Abbiamo fatto la storia”, queste le parole di Gianna Nannini a proposito di In Italia, “il brano con cui nel 2008 Fabri Fibra ha contribuito a traghettare il rap nel mainstream italiano parlando senza retorica e su un beat preso da We Will Rock You dei Queen dei mali del nostro bel Paese delle mezze verità”, si legge in un articolo pubblicato in queste ore sull’edizione italiana del magazine Rolling Stone.



Potete ascoltare la nuova versione di In Italia, l’aggiornata In Italia 2024 di Fabri Fibra assieme a Emma e Baby Gang, nel video che trovate in fondo a questo articolo. Vi proponiamo anche la versione del 2008, quella che ancora si intitolava In Italia e vedeva (anzi: sentiva) collaborare il rapper autore del brano e la mitica Gianna Nannini.