Fabri Fibra, il nuovo album Caos è già disco d’oro

Continua a riscuotere successo il popolare rapper Fabri Fibra , che ha da poco fatto uscire il suo ultimo album Caos. Come certificato nelle scorse ore dalla FIMI, la sua ultima fatica lavorativa è già disco d’oro dopo appena una settimana di vendita. Caos è entrato direttamente in posizione n. 1 della classifica degli album, sia formato tradizionale che streaming e download, e della classifica vinili. Inoltre, tutte le 17 tracce del disco (primo lavoro per Fabri Fibra per Epic Records/Sony Music ) sono presenti nella classifica italiana singoli nelle prime 50 posizioni, a partire dalla title track che ha debuttato al secondo posto.

Tra i like più famosi al post dell’artista, spunta anche quello della collega Francesca Michielin (tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia in carriera).

Dopo il primo weekend di pubblicazione, i principali store digitali avevano già dato indicazioni sul successo dell’album. Nelle prime 24 ore dalla sua uscita, infatti, le tracce avevano occupato il podio dei brani più ascoltati sia di Spotify che di Apple Music . Dopo 5 anni di attesa, il nuovo album di Fabri Fibra ha segnato il terzo miglior debutto a livello mondiale su Spotify, appena dietro una star del calibro mondiale come Rosalia. Inoltre, tutte le tracce del suo disco si sono posizionate nelle prime 25 posizioni della Top 50 di Spotify Italia. Su Instagram, Fabri Fibra ha voluto ringraziare i fan per i numeri che sta raggiungendo il suo nuovo album. Questo il breve ma significativo messaggio del rapper: “Caos è disco d’oro. Grazie a tutti voi che lo state ascoltando”.

La collaborazione con Colapesce e Dimartino

I due cantanti sono esplosi nel corso del Festival di Sanremo del 2021 con la hit Musica leggerissima. Dopo un anno, Fabri Fibra li ha scelti per un duetto nel singolo Propaganda, che si è posizionato al terzo posto dei brani più programmati dalle radio italiane, segnando addirittura la più alta nuova entrata della settimana. Il brano, diretto da Cosimo Alemà che dirige un Fabri Fibra completamente inedito, è stato girato a Vercelli ed è online e visibile per tutti i fan.

I dettagli di Caos

L’immagine di copertina, scattata sulla spiaggia di Grado, richiama un raro momento di pace raccontato in un film drammatico intitolato Galveston ed è un modo per mettere ordine dove c’è disordine. Parlando della title track, Fabri Fibra racconta:“Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore”.

L’album si apre con una intro di Gino Paoli che canta Il cielo in una stanza e un outro che traccia il punto della situazione raccontando in pochi versi tutta la discografia di Fabri Fibra. In chiusura, arrivano i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla nascita di Caos, ossia Gué e Salmo, Marracash, Colapesce e Dimartino, Francesca Michielin, Rose Villain, Ketama126, Neffa, Lazza, Madame e Maurizio Carucci degli Ex-Otago. Tali artisti sono stati chiamati da Fabri Fibra a collaborare al suo decimo disco perché, come dichiarato dal rapper, “le canzoni mi sembrava avessero bisogno di loro per essere complete”.