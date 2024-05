Buon compleanno Tananai, il cantante di Tango compie 29 anni

Nato l'8 maggio 1995, Alberto Cotta Ramusino (per tutti Tananai) è diventato famoso grazie a un ultimo posto a Sanremo. Sul palco dell'Ariston è poi tornato, per cantare la sua Tango e per conquistare tutta Italia

Quinta a Sanremo 2023, Tango è la canzone che ha consacrato Tananai. Una canzone potente, che parla d'amore e di guerra. E che, oggi, è più attuale che mai. Esattamente come lui, Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai. Un artista che ha saputo fare dell'ultimo posto all'Ariston un punto di partenza, e un trampolino di lancio verso una carriera inarrestabile. Oggi, Tananai compie 29 anni. E non potrebbe essere più felice di così.

La carriera di Tananai

Milanese classe 1995, Tananai prende il suo nome d'arte dal soprannome che il nonno gli diede ("tananai" significa infatti "piccola peste"). Nel 2014 comincia a cantare con lo pseudonimo Not for Us ma, ben presto, lascia la musica elettronica per sposare il pop. Nel 2022 partecipa a Sanremo con Sesso occasionale. Si classifica ultimo, ma esplode nelle radio. Da quel momento, il suo successo è tutto un crescendo. Collabora con Fedez e Mara Sattei ne La dolce vita, primo posto nella classifica FIMI e insignito col Power Hits Estate 2022. Pubblica l'album Rave, si riconferma con Baby Goddamn, disattiva i social e pubblica Abissale. Nel 2023 torna a Sanremo con Tango, il suo più grande successo. Nel 2024 pubblica il singolo Veleno, e collabora con Rose Villain e Madame a Ho fatto un sogno, per celebrare la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter.