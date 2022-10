Tananai, la nuova canzone è Abissale

Il cantante nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé dopo che era stato visto in centro a Milano immobile come una statua per diverse ore

Tananai, immobile per Abissale

Nelle ore precedenti all'annuncio dell'uscita di Abissale, infatti, Tananai aveva fatto molto parlare di sé per un criptico messaggio apparso nelle sue Stories: "Anche io ho sofferto come un cane". Poi aveva chiuso improvvisamente il suo account Instagram. Successivamente il cantante, 27 anni, era stato immortalato da alcuni passanti in via Dante, immobile come una statua per diverse ore. Precisamente dalle 14 alle 18 di venerdì e dalle 16 alle 20 di sabato, inespressivo ma a disposizione di chiunque volesse farsi un selfie con lui. Tananai non ha ancora spiegato il senso di questa “performance”, ma è probabile che fosse un modo per fare notizia e creare quindi terreno fertile per l'uscita di Abissale.