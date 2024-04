Piero Pelù, dal 26 aprile fuori con il nuovo singolo 'Maledetto cuore'

Dopo aver riacceso i motori e infiammato i suoi fan con l'inedita Novichok, Piero Pelù è pronto per tornare con un nuovo singolo dal titolo Maledetto Cuore. Il brano, pubblicato su etichetta Epic Records/Sony Music Italy, esce il 26 aprile in radio e sulle piattaforme digitali. Maledetto cuore e Novichok sono due delle tracce che saranno presenti in Deserti, il nuovo album atteso per il 7 giugno. Deserti è il secondo capitolo della Trilogia del Disagio, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco Pugili fragili. Mentre Novichok è musicalmente molto legata alle radici litfibiane (per questo Pelù ha deciso di presentarlo ai suoi fan in un luogo per lui molto importante ossia la cantina di via De' Bardi a Firenze dove i Litfiba sono nati e hanno mosso i primi passi e dove lui non cantava dalla fine del 1988), Maledetto cuore è un altro tassello nella costruzione di Deserti, la prima rock ballad del nuovo album.