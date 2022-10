Il rapper romano un tempo noto come tha Supreme (oggi thasup), al secolo Davide Mattei, mette a segno un successo strepitoso: nelle classifiche di inizio settimana svelate da Spotify, il suo nuovo album è riuscito a imporsi su mostri sacri della musica internazionale del calibro di Kid Cudi, Luciano, Slipknot e Freddie Gibs. È il suo il disco più ascoltato al mondo tra le uscite di venerdì. In un solo fine settimana, ben 17 delle 20 canzoni che fanno parte della tracklist hanno superato il milione di ascolti Condividi

Grande successo per thasup: il rapper romano un tempo noto come tha Supreme (al secolo Davide Mattei) ha messo a segno un successo strepitoso con il suo ultimo impronunciabile disco, dal titolo c@r@++ere s?ec!@le (che, per pronunciarlo, diventa Carattere speciale).

Nelle classifiche di inizio settimana svelate da Spotify, il nuovo album è riuscito a imporsi su mostri sacri della musica internazionale del calibro di Kid Cudi, Luciano, Slipknot e Freddie Gibs. È di thasup il disco più ascoltato al mondo tra le uscite di venerdì. In un solo fine settimana, ben 17 delle 20 canzoni che fanno parte della tracklist dell'album hanno superato il milione di ascolti. E nella top 50 Italia di Spotify, nei primi 20 posti si piazzano ben 16 canzoni dell’artista.



In fondo a questo articolo potete guardare la classifica, condivisa da Spotify sui propri canali social.



La reazione stupita del rapper

approfondimento thasup, oggi esce il nuovo album c@ra++ere s?ec!@le E per il rapper dei record - il cui record è anche l’umiltà, in questo caso - la notizia di c@r@++ere s?ec!@le come album più ascoltato al mondo è stata commentata da lui stesso con un’emoji stupita, a corredo di una storia su Instagram. Come per dire: non me lo aspettavo assolutamente.

In realtà in tanti se lo aspettavano, magari non proprio la medaglia d'oro dell'album più ascoltato in tutto il mondo, ma senz'altro un enorme successo.



Le premesse c'erano tutte, a partire dai parecchi featuring fino ad arrivare a quel linguaggio che è diventato la cifra stilistica di thasup. Un linguaggio musicale e non solo, un nuovo modo di comunicare che va oltre le sette note (e che fa discutere da molto tempo) ma che indubbiamente prende parecchio, a giudicare anche dal risultato di questo disco su Spotify.



Benché la classifica di Spotify non corrisponda necessariamente a quella degli album FIMI (quest'ultima uscirà dopodomani, venerdì 7 ottobre) anche in questo caso si parla di una classifica altamente prestigiosa, soprattutto se si pensa che ci si basa sugli ascolti di tutto il mondo. E comunque se 17 dei 20 brani hanno superato il milione di ascolti e nella Top 50 Italia troviamo 16 pezzi attualmente nei primi 20 posti, la prossima classifica dei singoli FIMI sarà dominata in assoluto dalle nuove canzoni di thasup.



Il secondo disco

approfondimento Thasup annuncia l’uscita del suo secondo album, c@ra++ere s?ec!@ale Come cantava Caparezza, il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista. Eppure thasup non ha tradito le aspettative: da anni i suoi fan attendevano il secondo capitolo della sua discografia, e ora che è arrivato gli fanno chapeau.

Ricordiamo che l'opera di debutto di questo rapper è uscita nel 2019, con il titolo di 23 6451 (traslitterato dall'alfabeto leet in Le basi), posizionato alla terza posizione dei 20 miglior dischi italiani dell'anno stilata dalla rivista Rolling Stone Italia. Il 30 settembre 2022 è finalmente arrivata questa seconda fatica discografica, pubblicata per la Sony Music.

L'album è stato anticipato dal singolo M%n, uscito il 22 ottobre 2021, e da S!r! in collaborazione con Lazza e Sfera Ebbasta (con produzione di Charlie Charles).



Tanti featuring

approfondimento Sanremo 22 batte Sanremo 21, 29 dischi di platino contro 28 Il secondo disco di thesup è impreziosito da numerosi featuring con nomi importantissimi della musica nostrana di oggi. Tra le collaborazioni presenti nell'album, ci sono Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Rondodasosa, Coez, Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Tananai, Mara Sattei, Tiziano Ferro e Salmo.

In occasione del rilascio dell'album, il 29 settembre 2022 l'artista si è esibito in una performance live, il che è una grande notizia dato che si è trattato della prima volta in assoluto in cui thasup ha suonato dal vivo. In concomitanza con il concerto e l'uscita del disco, a Milano è stata aperta la Thahouse, uno spazio da visitare e in cui trovare vari riferimenti alle canzoni contenute in Carattere speciale. È stato distribuito anche Thapaper, un giornale contenente i testi delle canzoni, corredato da una spiegazione circa un misterioso verso che si ripete in ogni traccia del disco. Di seguito potete guardare la classifica, condivisa da Spotify sui propri canali social.