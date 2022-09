8/13 ©Ansa

MEDULLA - Uscito nel 2004, l’album è stato per lo più registrato in una capanna in riva al lago. La maggior parte dei suoni è frutto della sola voce della cantante e dei suoi collaboratori. I temi affrontati sono l’amore e le sue problematiche, la politica (in Mouth's Cradle c’è la famosa frase "I need a shelter to build an altar away from all the Osamas and Bushes”). E c’è la canzone Oceania commissionata dal Cio ed eseguita per la prima volta alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2004