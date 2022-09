L'artista islandese ha pubblicato il terzo singolo estratto dal suo nuovo disco, intitolato “Fossora”. Questo nuovo assaggio arriva dopo le canzoni “Atopos” e “Ovule”, per prepararsi all'uscita attesa per il 30 settembre. Undicesimo album in studio, “Fossora” arriva a cinque anni di distanza da “Utopia”, il disco uscito nel 2017

C'è grande attesa per l'uscita del nuovo disco di Björk, intitolato Fossora e in arrivo il 30 settembre (pubblicato dall’etichetta discografica One Little Independent Records).

L'artista islandese ha pubblicato il terzo singolo estratto da questa sua nuova fatica, un brano dal titolo Ancestress che arriva dopo le canzoni Atopos e Ovule.

Si tratta di gustosi assaggi che la cantautrice, compositrice, produttrice discografica, attrice e attivista di Reykjavik sta offrendo ai fan, per prepararli all’uscita del suo undicesimo album in studio.



Il suo nuovo disco è molto atteso, anche perché arriva a ben cinque anni di distanza dall'ultimo, Utopia, uscito nel novembre del 2017.

Björk Guðmundsdóttir ha appena presentato la nuova canzone, corredata da un videoclip diretto da Andrew Thomas Huang. La direttrice creativa del video è la stessa Björk, affiancata dal suo fedele collaboratore James Merry.

Per presentare Ancestress, l'artista ha postato un lungo messaggio sui suoi profili social, dove si legge quanto segue: “Nel mio nuovo album, Fossora, ci sono due canzoni che ho scritto per mia madre. Questa, Ancestress, è stata scritta subito dopo il suo funerale ed è probabilmente la reazione comune di un musicista, e segue l'impulso di fare la tua versione della storia”.

Dunque il nuovo singolo è un brano a cui Björk è particolarmente legata, qualcosa che le sta molto a cuore e che nasce da un vissuto parecchio doloroso, come appunto è la perdita di un genitore.

Potete guardare il videoclip di Ancestress e il post su Instagram di Björk in fondo a questo articolo.