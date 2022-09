“È una meditazione su di noi in quanto amanti che abitiamo questo mondo. E immagino due sfere o satelliti che ci seguono. Uno è sopra di noi che rappresenta l’amore ideale, l’altro è sotto di noi e rappresenta le ombre dell’amore. Noi stessi camminiamo in una terza sfera, quella del vero amore, dove vivono le sdolcinerie quotidiane” ha scritto, parlando di questa canzone, accompagnata da un video diretto da Nick Knight e dalla stessa cantautrice , affiancata dal collaboratore di lunga data James Merry. Ovule è una delle tredici tracce dell’album Fossora in cui si trovano anche contributi di Serpentwithfeet, cori fatti dal figlio Sindri e la figlia Doa e canzoni scritte per la mamma, nonché una poesia Látra-Björg, una pescatrice emarginata del 18° secolo.

Il video di Ovule è arte a 360 gradi

Avvolta in un elaborato vestito rosso Valentino con maniche di volant e un make up degno di un film di fantascienza, nel video Bjork immagina una sfera di vetro che rappresenta la fragilità dell’amore. La ricerca dell’equilibrio prende forma poi verso un futuro più sereno, e il vestito rosso diventa argento e poi nero e gli effetti visivi scompongono e ricompongono la materia. Bjork è sempre stata un artista poliedrica e multidisciplinare, riunendo arte, moda, tecnologia e musica nelle sue opere. E in questo video conferma questa sua voglia di sperimentare, di giocare con linguaggi creativi diversi per arrivare al pubblico e ispirare ridefinendo i confini conosciuti.

Fossora, il nuovo album di Bjork

"Ogni album inizia sempre con una sensazione che cerco di trasformare in suono” è l’inizio di un lungo messaggio che Bjork aveva scritto sui social per introdurre il suo nuovo album Fossora sotto alla foto della copertina. E continuava così: “Questa volta la sensazione era di atterrare sulla terra e di affondare i miei piedi nel terreno. Era anche intessuto nel modo in cui ho sperimentato l''ora'. Questa volta circa 7 miliardi di noi lo hanno fatto insieme nidificando nelle nostre case mettendosi in quarantena abbastanza a lungo in un posto da abbattere le radici. Il mio nuovo album Fossora parla di questo. È una parola che mi sono inventata. È il femminile di fossore, quindi in breve significa “colei che scava” (nel terreno). Dal punto di vista sonoro si tratta di bassi, bassi pesanti, abbiamo 6 clarinetti bassi".