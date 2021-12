Tutti gli album in uscita nel 2022

L’anno sta per finire ed è tempo di bilanci. Ma è anche l’ora di guardare al futuro – in questo caso della musica – e scoprire quali saranno gli artisti che ci terranno compagnia per il 2022. Ecco tutti gli album più attesi a livello nazionale e internazionale. Si va da grandi ritorni, come quello di Laura Pausini, Cesare Cremonini o ancora Stromae e Placebo, fino a grandi debutti come Mara Sattei e il primo progetto da solista di Tommaso Paradiso. Poi ci saranno anche gli album dei Big di Sanremo